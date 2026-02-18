フリーアナウンサー細谷翠（35）が18日、インスタグラムを更新。第2子妊娠を発表した。細谷アナは「この春家族が増えることになりました。第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と妊娠と産休を発表した。続けて「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが第一子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重い物を持たない生活が不可能であること」と明かし「しかしそんな過酷な母体でも今の所元