歌舞伎俳優坂東玉三郎（75）が18日、都内で、5月に熊本県山鹿市の八千代座で行う「坂東玉三郎特別公演」に向けて取材に応じた。90年に始まった公演は今年で36周年を迎える。玉三郎は、長く続いた理由を問われ「やっぱり人、仲間です。人間とのつながりがないと長く続けられないと思いますね」と話し「食べ物も温泉もいいですけどね」と笑みを見せた。八千代座は、1910年（明43）に建てられた。70年代に閉館し建物も傷んだ状態だっ