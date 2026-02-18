指定薬物の「エトミデート」、いわゆるゾンビたばこを使用した罪で１７日に起訴された広島カープの選手・羽月隆太郎被告（２５）が１８日正午ごろ保釈されました。保釈保証金３００万円を納付したということです。 広島市内の留置施設から姿を現した羽月被告はブラウンのコートにスニーカー姿で、報道陣に向かって頭を下げましたが、問いかけに応じることなく迎えの車に乗り込みました。 羽月被告