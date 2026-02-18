若手から人間国宝の作品まで約２８０点が並ぶ国内最大規模の工芸公募展「日本伝統工芸展」が始まりました。 日本工芸展は今年で７２回目を迎えました。 広島県内からは三匹の金魚を描いた蓋物など９作品が入選しています。 広島県立美術館 岡地智子主任学芸員「人間国宝といわれるような作家など個性豊かな力作が揃っている。お気に入りの作品を探すように見ると楽しめる」 日本伝統工芸展は広島県立美術館で３月８日まで開か