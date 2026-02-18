１８日午前、留置施設から保釈されたカープの羽月隆太郎被告。■報道陣「羽月選手！応援してくれているファンに一言お願いします！」報道陣の問いかけには答えませんでした。羽月被告は２０２５年１２月、自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用した罪に問われています。今後は被告として裁判に臨むことになります。（２０２６年２月１８日放送）