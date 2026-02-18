都内の風俗営業が禁止されているエリアでメンズエステ店を営業したとして、実質的経営者の男など男女15人が逮捕されました。【写真を見る】メンズエステ「神のエステ」の実質的経営者の男（35）ら15人逮捕禁止エリアで営業し東京都内では10億円以上の売り上げか金の流れも捜査神奈川県警逮捕されたメンズエステ「神のエステ」の実質的経営者、渡辺伸也容疑者（35）ら男女15人は、去年12月、東京都の条例で営業が禁止されてい