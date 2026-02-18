2歳ごろから楽しめるEテレの教育エンターテインメント番組『おかあさんといっしょ』が18日に同局内で会見を実施。2019年4月から出演する初代体操のお姉さんのあづきおねえさんこと秋元杏月が卒業を発表。また、初代おどりのお姉さんとして、アンおねえさんことアンジェが3月30日から出演することも発表された。【写真】新しくおどりのおねえさんとして登場するアンおねえさん＆秋元杏月会見に登場すると、あづきおねえさんは晴