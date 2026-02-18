ブラジル南東部カンポスでバイオ燃料用に加工されるサトウキビ＝2021年4月（ゲッティ＝共同）【パリ共同】国際エネルギー機関（IEA）が、ブラジルとの加盟交渉を正式に始める方向で最終調整に入ったことが18日分かった。ブラジルは「グローバルサウス」の一員で、主要産油国としても知られる。エネルギーの安定供給や気候変動対策で連携を深める。IEAは日米欧を中心に構成するが、近年は新興国が加盟する動きが活発になってい