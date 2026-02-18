特別国会がきょう召集され、衆議院・本会議で、高市総理が第105代内閣総理大臣に指名されました。きょう午後1時から始まった衆議院・本会議では、冒頭、議長と副議長を選ぶ投票がおこなわれ、その後、総理大臣の指名選挙がおこなわれました。森英介 衆院議長「高市早苗君を本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」高市総理は第105代内閣総理大臣に指名され、今夜、第2次高市内閣を発足させますが、全ての閣僚