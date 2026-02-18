18日、召集された特別国会で高市総理大臣が、105代内閣総理大臣に選出されました。高市総理大臣は国会内で挨拶まわりを行っています。その後、総理官邸に戻り組閣に着手します。衆議院森議長「高市早苗くんを本院において内閣総理大臣に指名することに決まりました」衆議院では圧倒的な票を獲得し指名を受けた高市総理。参議院では最初の投票で過半数に届かなかったものの、決選投票の末、指名を受けました。この後、日本維新の