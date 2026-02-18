◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)フィギュアスケート女子シングルショートプログラムが行われ、2位スタートとなった坂本花織選手がインタビューに答えました。坂本選手は冒頭のトリプルルッツを成功、さらにダブルアクセル、続くトリプルフリップ+トリプルトウループのコンビネーションも着氷する圧巻の演技を見せました。この日の演技については