東京発ヒップホップクルーTokyo Young Visionが2月18日（水）、アルバム『EDOTENSEI』を配信リリースした。2024年の再始動から昨年のキャリア初ワンマンライブの開催、そして新たなるアルバムリリースと勢いと進化を加速させるクルー自身を、江戸から現代東京までと進化してきた生まれ都市に重ね、Tokyo Young Visionが届けるエンターテイメントを古来より日本人が親しみ楽しんできた「祭り」を表現することが本作のテーマ。「江戸