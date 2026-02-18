高松東警察署 高松東署は18日、神奈川県相模原市の無職の男（36）を電子計算機使用詐欺と窃盗の疑いで逮捕しました。 警察の調べによりますと、男は氏名不詳者ら共謀し、役場職員などになりすまし、香川県の女性（当時61歳）に保険料の還付金が受け取れるとうそをつきました。 そして2024年６月25日、携帯電話で女性にATMの操作を指示し、2つの口座から現金合わせて149万7250円を送金させ、同日、県外の銀行とコンビニの