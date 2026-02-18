東京都内では13日(金)にスギ花粉の飛散開始となりました。明日19日(木)はいったん寒さが戻りますが、その先3連休は気温が急上昇します。スギ花粉の飛散量は一気に増える見込みで、東京では「少ない」から「やや多い」ランクに上がるでしょう。万全な対策を心がけてください。3連休は気温急上昇スギ花粉が大量飛散か花粉のシーズンが始まっていますが、東京都によると、都内では13日(金)がスギ花粉の飛散開始日となりました。※飛