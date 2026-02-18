【これからの見通し】東京市場はドル高・円安の動き、海外市場で持続するか確認一連の英米経済指標に注目 東京市場では、ドル高と円安が優勢だった。ドル高は、ＮＺドルの急落の影響が大きかった。ＮＺ中銀は大方の予想通り政策金利を据え置いたが、声明や総裁会見などの内容がハト派的だったことが背景。 また、ドル円とともにユーロ円やポンド円などが買われており、円安の面もみられた。日本の1月貿易統計で