日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（1月）、小売物価指数（RPI）（1月）、生産者物価指数（PPI）（1月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（CPI）（1月）16:00 予想-0.4%前回0.4%（前月比) 予想3.0%前回3.4%（前年比) 予想3.1%前回3.2%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（1月）16:00 予想-0.3%前回0.7%（前月比) 予想3.7%前回4.2%（前年比