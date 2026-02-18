小売物価指数（RPI）（1月）16:00 結果-0.5% 予想-0.3%前回0.7%（前月比) 結果3.8% 予想3.7%前回4.2%（前年比) 結果3.7% 予想3.7%前回4.1%（前年比・除くモーゲージ利払い)