Ｊ１千葉は１８日、千葉市内でアウェー・水戸戦（２２日・Ｋｓスタ）に向けたトレーニングを公開した。快晴で春めいた陽気の中、選手は約２時間汗を流した。開幕・浦和戦でＪ１の舞台では史上最年少“開幕スタメン”を果たした現役高校２年生のＭＦ・姫野誠は「自分ができることをしっかり準備して頑張りたい」と意気込んだ。浦和戦は左サイドハーフで先発出場し、前節・川崎戦は後半２５分から途中出場で右サイドハーフを務