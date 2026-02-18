◆練習試合広島２―４ロッテ（１８日・コザ）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が“１２球団新人１号”を放った。練習試合・ロッテ戦の８回。冨士から左打席で右翼防球ネットに直撃する推定１２５メートル弾をぶち込んだ。即戦力としての期待も高い黄金ルーキー。対外試合は３戦連続マルチ安打と、輝きを放っている。新井監督も「対応力、適応力が素晴らしい」と高く評価する男の勢いが止まらない。