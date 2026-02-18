物価高の昨今、頼れる食材といえばリーズナブルな鶏むね肉ですね。今回は、1枚でカツ10個を作れるレシピをフィーチャーしました。 ▼コスパ最強でメチャ旨 細切りにした鶏むね肉と高野豆腐を青じそでサンドし、衣をつけて揚げれば完成。ボリュームアップの秘訣は高野豆腐でかさ増しすること。ジューシーな味わいでホッペが落ちる〜。 ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました。 実際にこのレシ