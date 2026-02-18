将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第4局2日目が18日、和歌山市の「和歌山城ホール」で指されている。対局場近くの広場では、今局のメニューブックに掲載された勝負めしやおやつが食べられる「勝負グルメ販売会」が実施。大盤解説会で聞き手を務める室田伊緒女流三段（36）が訪れ、スイーツなどに舌鼓を打った。