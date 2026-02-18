「阪神２軍春季キャンプ」（１８日、具志川）阪神のドラフト１位・立石正広内野手＝創価大＝が初めて屋外でのフリー打撃に参加した。マウンドは通常の定位置より、少し短め。北川２軍打撃コーチが打撃投手を務め、５１スイングで７本の柵越えを放った。特大の一発を放つ度に、大きな歓声がこだました。右翼方向への打球も多く、左右へと打ち分ける技術も披露。力強い打撃で具志川に集まった観客を魅了した。