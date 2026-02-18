2月13日、中道改革連合の新代表に就任した小川淳也氏（54）。衆院選で中道は壊滅的な敗北を喫し、当選した衆院議員は小川氏を含めて49人だ。【画像】衆院選での小川淳也氏と妻・明子さん「自民党は単独で戦後最多の316議席を獲得。2月18日召集の特別国会では、野党はほぼ全ての委員会で委員長ポストを明け渡した。予算委では野党の質問時間を削減する案も出ている」（政治部記者）新代表に就任した小川氏©時事通信社衆院