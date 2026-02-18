2月19日（木）の『徹子の部屋』に、井上芳雄が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！東京藝術大学在学中の20歳のときに舞台デビューし、25周年を迎えた“ミュージカル界のプリンス”と呼ばれる井上。46歳になった現在も活躍を続ける井上の舞台をVTRで紹介すると、その姿に大喜びの黒柳徹子が突然「何か歌って！」とリクエストを。井上が歌ったのは？実は昨年末、突然声が出なくなった井上は、6日間自宅療養をする絶