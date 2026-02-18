【第9話】 2月18日 公開 第9話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は2月18日、原作・絢乃氏、マンガ・コア助氏の異世界マンガ「俺だけ余裕の異世界サバイバル ～転移先の無人島で楽しむハーレムライフ～」第9話を竹コミ！に無料公開した。 第9話では捕まえてきたアナグマを解体、調理する。さらに奪い取った洞窟内を探索し、5人は少しずつ生活の基盤を整え始める。