秋田地方気象台は「雷と突風およびひょうに関する秋田県気象情報」を午後3時55分に発表しました。県内では、暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、大気の状態が非常に不安定となっています。19日明け方にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。＜概況＞低気圧が日本海北部を東北東へ進んでいます。この低気圧からのびる寒冷前線が、18日夜にかけて東北地方を通過する見込みです。低気圧や前線に向