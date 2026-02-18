2月18日、B1東地区のアルティーリ千葉は、引退した選手のスペシャルセレモニー実施を発表。4月11日に小林大祐氏、同12日に岡田優介氏がそれぞれ登場する。 福岡県出身で現在38歳の小林氏は、福岡大学附属大濠高校から慶應義塾大学へと進学し、日立サンロッカーズ（現サンロッカーズ渋谷）でトップリーグキャリアをスタート。JBLルーキー・オブ・ザ・イヤーも受賞し