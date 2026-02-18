１８日の債券市場で、先物中心限月３月限は６営業日ぶりに反落。朝安後に切り返す場面があったものの、この日に日銀が実施した国債買いオペ結果で需給の緩みが意識されるとマイナス圏に沈んだ。 １７日の米長期債相場が小反落（金利は上昇）した流れを引き継ぐ形で始まったが、１６日夕に行われた高市早苗首相と日銀の植田和男総裁の会談が日銀の早期利上げ観測を強める内容ではなかったことが引き続き相場を下支え。前日に