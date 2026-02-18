リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０３：００米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が討議に参加 ０４：００米・米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨 ０６：００米・対米証券投資 ０８：５０日・機械受注 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物国債の入札 １８：００