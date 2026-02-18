竹田ｉＰホールディングスがこの日の取引終了後に３月３１日を基準日として１株を２株へ株式分割すると発表した。投資単位当たりの金額を引き下げることで、投資家層の拡大と市場流動性の向上を図ることが目的という。 また株式分割に伴い、２７年３月末時点の株主から株主優待制度を実質的に拡充すると発表した。同社では毎年３月末日時点で１００株以上を保有する株主に対して７月初旬にＱＵＯカード１０００