写真撮っても…▶▶この作品を最初から読む旅情豊かな温泉街・神奈川県の湯河原で便利屋さんを営む門野充（かどのみつる）。タバコをたしなむ彼には、燻らす煙の向こうに人の秘めた心の声が聞こえるという秘密がありました。夫を亡くした老婦人の荒れた庭の草むしり、東京から転居してきた美少女の街案内…湯河原の町に暮らす傷を胸に抱く人々からの依頼。便利屋さん・門野はその依頼を通じて、心に残る秘めた思いにどの