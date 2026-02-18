キュリエは、SNSで話題となっているスマートフォン（スマホ）ケース自動販売機「PickMe!Case」を名古屋の栄にある「ヨドバシカメラ サンシャインサカエ店」に設置した。PickMe!Caseは、Instagramでの総再生数が200万回を突破。自販機を目的地にする新たな購買行動を生み出し、若年層を中心に人気が広がっている。●なぜ「自販機」がバズるのか？PickMe!Caseの魅力は、単なる物販ではない体験にある。好きなデザインを選ぶワク