２月17日にアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ最終節が開催され、サンフレッチェ広島は韓国勢のFCソウルと敵地で対戦。驚異的な粘り強さを発揮し、２−２の引き分けに持ち込んだ。バルトシュ・ガウル新監督が率いる広島は、10分にPK、27分にオウンゴールで失点。そのまま０−２で最終盤を迎えたなか、90＋３分にジャーメイン良がまず１点を返すと、さらに90＋６分に木下康介が同点弾を挙げ、土壇場