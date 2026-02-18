18日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日清算値比650円高の5万7260円で取引を終えた。出来高は2万7246枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては116.16円高。 株探ニュース