18日15時45分、TOPIX先物期近2026年3月限は前日清算値比44ポイント高の3816ポイントで取引を終えた。出来高は4万2939枚だった。この日のTOPIXの現物終値3807.25ポイントに対しては8.75ポイント高。 株探ニュース