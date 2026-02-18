18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年3月限は前日清算値比455ポイント高の3万4480ポイントで取引を終えた。出来高は3578枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万4400.62ポイントに対しては79.38ポイント高。 株探ニュース