18日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2026年3月限は前日清算値比16ポイント高の749ポイントで取引を終えた。出来高は5334枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値759.29ポイントに対しては10.29ポイント安。 株探ニュース