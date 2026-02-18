18日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年3月限は前日清算値比16.5ポイント高の1993.5ポイントで取引を終えた。出来高は111枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値2008.39ポイントに対しては14.89ポイント安。 株探ニュース