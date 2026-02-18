日本リート投資法人 [東証Ｒ] が2月18日大引け後(16:00)に決算を発表。25年12月期の経常利益は前の期比9.4％増の66.5億円に伸びたが、26年6月期は前期比26.3％減の49億円に減る見通しとなった。 同時に、前期分配金を2421円→2433円(前の期は2345円)に増額し、今期は2423円にする方針とした。 株探ニュース