18日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝153円42銭前後と、前日午後5時時点に比べ34銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円72銭前後と59銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース