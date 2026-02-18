2026年2月17日、中国メディアの環球網は、英ファンタジー小説「ハリー・ポッター」の悪役キャラクター「マルフォイ」が、春節（旧正月）をめぐる意外な縁起物として中国で大きく注目されていることを報じた。記事は、マルフォイが今年の「春節の縁起物」として急浮上した背景について、中国語表記「馬爾福（マー・アル・フー）」が「馬年爾等有福了（午年、あなたに福あれ）」と読み替えられ、おめでたい要素が満載であると紹介。