1月20日に熊本県の阿蘇中岳の火口で大破した遊覧ヘリコプターが見つかった事故で、警察と消防は2月18日、搭乗者3人とみられる姿を確認したと発表しました。 【写真を見る】大破した機体と捜索の様子阿蘇中岳の第1火口内で発見された この事故では、ヘリコプターに乗っていた男性パイロットと台湾出身の男女2人が行方不明となっています。 警察と消防によりますと、ドローン映像などから機体周辺で人体と思