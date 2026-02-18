女優大原優乃（26）が体調不良のため、ヒロイン役で出演中の舞台「熱海殺人事件ラストメッセージ」を降板することが18日、同舞台の公式サイトなどで発表された。所属事務所エイベックス・マネジメント・エージェンシーは「弊社所属の大原優乃は、この度、出演中の舞台『熱海殺人事件ラストメッセージ』を体調不良により降板させていただくこととなりました」と報告した。経緯について、「2月17日の舞台終了後、胸の痛みを訴え