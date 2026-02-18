米国土安全保障省のトリシア・マクラフリン報道官が辞任するという/Jose Luis Magana/AP/File via CNN Newsource（CNN）米国土安全保障省（DHS）の報道官を務めていたトリシア・マクラフリン氏が退任することが分かった。トランプ政権の当局者はCNNに対し、マクラフリン氏が来週にもDHS次官補の職から退く予定だと明らかにした。退任に先立つ形で、ミネソタ州では移民の取り締まりに当たる要員による銃撃事件が発生し、大きな注目