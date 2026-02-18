「空白域は（19）〜（21）と（37）〜（40）。ケチャップ数字は、23回ぶりに出た（20）と、16回ぶりの（22）です。最有力は（20）。空白域内でケチャップ数字。そして、直近50回で出現が4回しかありません。同じく、直近50回で出現4回の数字は（04）（09）（23）（43）ですが、昨年12月11日から出現がない（43）を次点とします」（ロト探偵・工藤氏）【ロト6 第2078回 2/19（木）〜 第2081回 3/2（月） 予想数字】・01 09 20 22 37