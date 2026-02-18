ミラノ・コルティナ五輪で4つ、冬季五輪通算では9つの金メダルを獲得するなど「絶対王者」として君臨する、「ノルウェーの英雄」クロスカントリースキーのヨハンネス・ヘスフロト・クレボ選手（29）が2026年2月14日、自身のインスタグラムを更新。金メダルに喜ぶショットを披露した。「Hat trick I guess？？」クレボ選手はインスタグラムに「Hat trick I guess？？」（編訳：「ハットトリックかな？？」）と投稿した。インスタグ