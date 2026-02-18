冬服にもそろそろ飽きてきて、春物を意識したくなる時期。春夏トレンドとして注目されているカラーを取り入れるだけで、気分も装いも軽やかに更新できるかも。今回は【GU（ジーユー）】から、ベージュカラーのワイドパンツとテーパードパンツをピックアップ。オンオフ問わず合わせやすく、春を先取りしたい大人が頼れるラインナップです。 シルエットで差がつく洗練ワイドパンツ