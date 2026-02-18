現地時間の2026年2月17日、EUの政策執行機関である欧州委員会(EC)が、デジタルサービス法(DSA)に基づきSHEINに対する調査を開始しました。SHEINは「中毒性のあるデザイン」「オススメシステムにおける透明性の欠如」「児童性的虐待素材を含む違法商品の販売」を理由に調査されます。Commission launches investigation into Shein under the Digital Services Act | European Commissionhttps://ec.europa.eu/commission/presscorn