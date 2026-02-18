◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」１月からスポーツ担当になり、将来有望なアスリートに話を聞ける機会が増えた。なかでも、もっと多くの人に知ってもらいたいと強く感じたのが、今春にプロテスト受験を予定するボクシングの藤木勇我（１８）＝大阪・興国高３年＝だ。元プロボクサーを父に持ち、小学１年からスパーリング大会などに出て腕を上げた。高校では出場した６度の全国大会（選抜、高校総体、国体）を全制覇。２３