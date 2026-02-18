MLBの「フォトデー」がスタート。日本人メジャーリーガーたちも様々な表情を見せました。このフォトデーとは、キャンプインの直後に各球団で行われるもの。ユニホームに身を包んだ選手たちが登場し、カッコいい姿やおちゃめな一面など、様々な姿が収められる撮影会のようなものです。日本時間18日には、ホワイトソックスのフォトデーが開催されました。今季からメジャー挑戦となる村上宗隆選手は、これがフォトデーデビュー。バッ